Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère, Cher Gaming Zone Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Catégories d’évènement: Aubigny-sur-Nère

Cher

Gaming Zone Aubigny-sur-Nère, 14 décembre 2021, Aubigny-sur-Nère. Gaming Zone Aubigny-sur-Nère

2021-12-14 15:00:00 – 2021-12-24 17:00:00

Aubigny-sur-Nère Cher A la bibliothèque, venez tester de nombreux jeux vidéos, high-tech ou vintages. Animation organisée dans le cadre de la Féérie de Noël à Aubigny-sur-Nère. A la bibliothèque, venez tester de nombreux jeux vidéos, high-tech ou vintages. pixabay

Aubigny-sur-Nère

dernière mise à jour : 2021-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: Aubigny-sur-Nère, Cher Autres Lieu Aubigny-sur-Nère Adresse Ville Aubigny-sur-Nère lieuville Aubigny-sur-Nère