GAMING SHOW Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins, samedi 23 mars 2024.

C’est l’événement à ne pas manquer en ce début d’année à Saint-Brevin !

2 lieux, 2 ambiances !

Japon ! Par sa culture richement imaginative, le pays du Soleil Levant est devenu un géant incontournable du jeu vidéo.

Un espace d’animations est proposé en accès libre dans le hall d’entrée avec des bornes d’arcade, des simulateurs de conduite, des espaces jeux dernière génération.

Un tournoi Esport est également organisé en salle pour les gamers avec différents jeux et un espace sur scène dédié à la retransmission en live sur Twitch.

Un événement en lien avec le salon Moshi Moshi.

L’entrée est libre, seuls les tournois sont au prix de 8€.

L’ensemble des jeux est accessible dès 7 ans.

Pour les tournois l’âge conseillé est à partir de 12 ans.

Des lots seront à gagner pour les participants aux tournois.

Les amateurs de jeux numériques, en réseaux vont être comblés.

À l’intérieur du hall de Cinéjade, différents jeux seront en accès libre de 10h à 18h

• bornes d’arcades,

• flipper,

• simulateurs de conduite avec casque VR,

• espaces jeux nouvelle génération (console PS5 avec FC 24, NBA 24…).

La plus grande des 3 salles de cinéma sera réservée aux tournois Esport, mais sera accessible gratuitement pour les spectateurs et supporters !

Après avoir réservé en ligne ou sur place, les participants pourront s’affronter (cordialement !) sur

• FC 2024

Venez affronter 47 autres joueurs ou joueuses dans un tournoi endiablé de FC 24.

Venez avec vos supporters et supportrices (entrée libre), vous serez dans la grande salle et le tournoi sera en direct sur grand écran !!!

• Super smash Bros Ultimate

Venez affronter 47 autres joueurs ou joueuses dans un tournoi endiablé de Smash Bros Ultimate.

Venez avec vos supporters et supportrices (entrée libre), vous serez dans la grande salle et le tournoi sera en direct sur grand écran !!!

Conseillé à partir de 12 ans.

• Mario Kart Deluxe

Venez affronter 31 autres joueurs ou joueuses dans un tournoi endiablé de Mario Kart 8 Deluxe.

Venez avec vos supporters et supportrices (entrée libre), vous serez dans la grande salle et le tournoi sera en direct sur grand écran !!!

Rappel ! ces tournois seront retransmis en direct sur TWITCH et animés par 2lives !

TWITCH Késako ? Une plateforme type Youtube, où les joueurs diffusent leur partie et peuvent interagir avec leurs spectateurs.

MOSHI-MOSHI Salle Étoile de Jade

Moshi Moshi est un festival des cultures pop et traditionnelles japonaises.

Artistes, exposants, éditeurs et associations dynamiseront cette journée.

Au programme Concours de cosplay et Pokémon, démonstrations, concerts, dédicaces, dégustations, jeux…

Avec la présence de parrains exceptionnels Jean-Paul Césari (chanteur de Nicky Larson), Leelookris (championne d’Europe de cosplay), Emiko Ôta (chanteuse) et Lorenzo (mangaka).

Salle Étoile de Jade | Tout public | Entrée payante

Exposition Cosplay Animations Concert Mangas Tournois Jaux Arts martiaux

Par ici l’info pour les séances de Cinéma Moshi Moshi >>> .

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 19:00:00

Cinéjade 2 avenue des Frères Lumière

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire ot@tourisme-saint-brevin.fr

