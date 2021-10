Plabennec Plabennec Finistère, Plabennec Gaming game Plabennec Plabennec Catégories d’évènement: Finistère

Gaming game Plabennec, 30 avril 2022, Plabennec. Gaming game 2022-04-30 20:30:00 – 2022-04-30 Rue du Penquer Champ de Foire

Plabennec Finistère Venez participer à la deuxième édition du Gaming Day, organisée par le Cyberespace au Champ de Foire, transformé pour l’occasion en temple du jeu vidéo. Destiné aux gamers, aux passionnés de la Culture Geek, aux simples curieux commeaux familles, cet événement culturel se veut une ouverture sur l’univers fascinant du jeu vidéo d’hier à d’aujourd’hui.

Au programme : arcade, rétrogaming, cosplay, espaces de free play, blind tests, expositions, réalité virtuelle, défis ludiques, tournois sur grand écran…

