Dinan Dinan 22100, Dinan Gaming Dinan Dinan Catégories d’évènement: 22100

Dinan

Gaming Dinan, 20 novembre 2021, Dinan. Gaming Atelier du 5 bis 5 bis rue Gambetta Dinan

2021-11-20 – 2021-11-20 Atelier du 5 bis 5 bis rue Gambetta

Dinan 22100 Une trentaine de consoles, de la réalité virtuelle, des tournois…Une animation gratuite à

L’Atelier du 5 Bis proposée par des habitants. +33 2 96 39 38 21 Une trentaine de consoles, de la réalité virtuelle, des tournois…Une animation gratuite à

L’Atelier du 5 Bis proposée par des habitants. Atelier du 5 bis 5 bis rue Gambetta Dinan

dernière mise à jour : 2021-10-30 par

Détails Catégories d’évènement: 22100, Dinan Autres Lieu Dinan Adresse Atelier du 5 bis 5 bis rue Gambetta Ville Dinan lieuville Atelier du 5 bis 5 bis rue Gambetta Dinan