Gaming Days – Tournoi FIFA Centre Paris Anim’ Jean Verdier, 2 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 02 avril 2022

de 13h00 à 19h00

gratuit

Viens t’inscrire au prochain tournoi FIFA et gagner de nombreux lots lors de la grande finale. Sur PlayStation et Xbox en tournoi. En 1v1, tu pourras défier tes amis. De 11 à 17 ans Inscription gratuite. Samedi 12 mars – 13h00 à 19h00 Viens t’inscrire au prochain tournoi FIFA et gagner de nombreux lots lors de la grande finale.

Sur PlayStation et Xbox en tournoi.

En 1v1, tu pourras défier tes amis. De 11 à 17 ans Inscription gratuite. Troisième des 7 étapes du tournoi. Autres dates à venir prochainement. Prix

Deux maillots e-sport Gaming Days personnalisé pour le top 2 de chaque étape de la compétition.

Le Top 2 sera qualifié pour la grande finale qui aura lieu le 9 juillet 2022 à Paris !

La finale verra s’affronter les 16 meilleurs joueurs du tournoi : plusieurs lots à gagner, dont une PlayStation 5 ou un bon d’achat équivalent. Samedi 2 avril 2022 – 13h à 19h Centre Paris Anim’ Jean Verdier – 11 rue de Lancry – 75010 Paris Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry Paris 75010 Contact : 0142030047 info-jv@crl10.net https://play.toornament.com/fr/tournaments/5506540128300695552/ Loisirs

