Gaming Day IIeme édition !, 11 juin 2022 10:30, plabennec. Du retrogaming, de la simulation auto, des jeux vidéo en accès libre, des tournois, de la VR, des défis, des blinds tests « musiques de jeux vidéo et animés » … Il y en aura pour tous les goûts le samedi 11 juin de 10h30 à 19h au Gaming Day à l’espace culturelle Le Champ de Foire. Des bornes d’arcades pour les nostalgiques, 6 tournois seront au programme de cette 2ème édition : FIFA 2022, Super Smatch Bross, Street Fighter, Trackmania, Overwatch, League of Legende… De quoi réveiller le geek qui est en vous ! Inscription pour les tournois sur place ou par mail : gamingday@plabennec.fr. A noter qu’il est fortement recommandé de s’inscrire par mail pour les tournois de League of Legende et Overwatch (places limitées). Gratuit et ouvert à tous. Les mineurs sont sous la responsabilité de leur parents. Nous vous conseillons d’accompagner votre enfant et de profiter de la fête du jeu vidéo en famille.

Heure : 10:30 - 19:00
Lieu Espace Culturel du champ de foire
Adresse rue du penquer
Ville plabennec
Age minimum 5
Age maximum 101
Organisateur Mairie de Plabennec
Tarif gratuit

