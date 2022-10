Gaming day

2023-06-10 10:30:00 – 2023-06-10 19:00:00 Après le succès incontestable de la deuxième saison, la série Gaming Day revient en 2023 pour de nouvelles aventures pleines de surprises. Ainsi, venez découvrir en exclusivité la dernière création des showrunners plabennecois que tout le monde s’arrache ! Au cœur de l’Espace culturel Le Champ de Foire transformé pour l’occasion en temple du jeux vidéo, cette troisième saison s’adresse aux gameuses, gamers, aux fans de cosplay, aux geekettes et aux geeks mais aussi aux simples curieux comme aux familles. Avec au programme : cosplay, arcade, simulation auto et avion, rétrogaming, jeux en mondes ouverts, réalité virtuelle, tournois sur écran géant… Du rétro au récent, il y en aura pour tous les goûts ! Entrée libre. Renseignements auprès du Cyberespace au 02 98 30 78 97 dernière mise à jour : 2022-10-07 par

