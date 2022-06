Gaming Day, 11 juin 2022, .

Gaming Day

2022-06-11 – 2022-06-11

Du retrogaming, de la simulation auto, des jeux vidéo en accès libre, des tournois, des défis, des blinds tests « musiques de jeux vidéo et animés » … Il y en aura pour tous les goûts

Des bornes d’arcades pour les nostalgiques, 6 tournois seront au programme de cette 2ème édition : FIFA 2022, Super Smatch Bross, Street Fighter, Trackmania, Overwatch, League of Legende… De quoi réveiller le geek qui est en vous !

Inscription pour les tournois sur place ou par mail. A noter qu’il est fortement recommandé de s’inscrire par mail pour les tournois de League of Legende et Overwatch (places limitées).

Gratuit et ouvert à tous.

