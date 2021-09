Cornebarrieu Médiathèque municipale Cornebarrieu, Haute-Garonne GAMING 31 Médiathèque municipale Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

du mercredi 27 octobre au samedi 6 novembre

Deux temps de tournois autour d’un même jeu « Mario Kart 8 » sur Switch vont être organisés sur la période des vacances scolaires entre le samedi 23 octobre et le samedi 6 novembre 2021. • 1er temps dans votre médiathèque : un tournoi amateur le mercredi 27 octobre à 14h. • 2è temps : Un après-midi spécial « Jeux vidéo en 31» avec le tournoi des vainqueurs des différentes médiathèques participantes à la Médiathèque départementale de Labège, le Samedi 6 novembre après-midi. Tout au long de l’après-midi des activités/stands seront accessibles à tous les publics, enfants et parents. Tout public. Sur inscription à la médiathèque ou par téléphone au 05 62 13 43 02. Sur présentation du pass sanitaire à partir de 12 ans.

Médiathèque municipale Rue du 11 novembre, Cornebarrieu

2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T17:30:00;2021-11-06T14:00:00 2021-11-06T17:00:00

