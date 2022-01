Gamineries 2022 – Rose et Noire Palais des Congrès Pontivy Catégories d’évènement: Morbihan

« Vous aurez de la peine à croire l’histoire que je vais vous conter. Deux fillettes, que tout oppose, sont nées le même jour dans deux endroits différents. Elles auraient pu ne jamais se rencontrer. Mais c’était sans compter sur le hasard. Voici l’histoire de Rose et Noire. » L’une est craintive et l’autre bien trop curieuse pour laisser la peur l’empêcher de courir à travers le monde. Rose parviendra à aller à la rencontre de Noire. Et toutes deux vont apprendre que leurs différences leur permettent de vivre une vie bien remplie et pleine de découvertes. Texte : Caroline Bonis & Claire Peron / Création musicale : Gwenael Rouzier / Mise en scène : Caroline Bonis / Distribution : Caroline Bonis, Claire Peron, Gwenael Rouzier, guitariste

Tarif 3 €

Théâtre Tout public à partir de 2 ans Durée : 30min Tarif : 3 € Jauge : 50 spectateurs Palais des Congrès Place des Ducs de Rohan, 56300 Pontivy Pontivy Morbihan

