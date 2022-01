Gamineries 2022 – Pirate Patate Palais des Congrès Pontivy Catégories d’évènement: Morbihan

Pontivy

Gamineries 2022 – Pirate Patate Palais des Congrès, 2 février 2022, Pontivy. Gamineries 2022 – Pirate Patate

Palais des Congrès, le mercredi 2 février à 14:30

PIRATE PATATE est l’histoire de Noémie, alias Pirate Patate, petite fille timide dans la « vraie » vie, mais Terreur des Sept Mers de son monde imaginaire. Un jour, Noémie rencontre Timour et l’entraîne dans l’aventure. C’est un spectacle multimédia croisant le conte, la chanson, les musiques actuelles, le dessin en direct, l’animation, la vidéo, le théâtre et le jeu d’ombre ! Musique : Arnaud Le Gouëfflec, John Trap, Chapi Chapo, Delgado Jones / Images : Laurent Richard.

Tarif 3 €

Spectacle multimédia. 4-10 ans. Durée : 45 minutes Jauge : 190 spectateurs. Palais des Congrès Place des Ducs de Rohan, 56300 Pontivy Pontivy Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-02T14:30:00 2022-02-02T15:15:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Pontivy Autres Lieu Palais des Congrès Adresse Place des Ducs de Rohan, 56300 Pontivy Ville Pontivy lieuville Palais des Congrès Pontivy Departement Morbihan

Palais des Congrès Pontivy Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontivy/

Gamineries 2022 – Pirate Patate Palais des Congrès 2022-02-02 was last modified: by Gamineries 2022 – Pirate Patate Palais des Congrès Palais des Congrès 2 février 2022 Palais des Congrès Pontivy pontivy

Pontivy Morbihan