Gamineries 2022 – Papic Palais des Congrès, 10 février 2022, Pontivy.

Gamineries 2022 – Papic

le jeudi 10 février à Palais des Congrès

_D’après « Les Trésors de Papic » d’Émilie Soleil et Christian Voltz (Bayard Editions)._ Sacha admire Papic, son grand-père à la longue barbe piquante. Dans cette barbe, Sacha pioche des objets cachés. Ceux-ci représentent autant d’histoires et de souvenirs qui, par le récit du grand-père, reprennent vie. L’enfant grandit, questionne, et le grand-père qui vieillit l’invite dans son passé et retrace l’origine de leur famille. Mise en scène : Gilles Debenat /Jeu : Gilles Debenat et Maud Gérard, en alternance avec Valérie Berthelot / Construction : Gilles Debenat, Maud Gérard et Cédric Radin / Lumière : Cédric Radin / Musique : Wenceslas Hervieux / Regard extérieur : Valérie Berthelot

Tarif 3 €

Théâtre de marionnettes Tout public à partir de 3 ans Durée : 35min Tarif : 3 € Jauge : 90 spectateurs

Palais des Congrès Place des Ducs de Rohan, 56300 Pontivy Pontivy Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-10T14:00:00 2022-02-10T14:35:00;2022-02-10T15:30:00 2022-02-10T16:05:00