Gamineries 2022 – MB14 Palais des Congrès, 11 février 2022, Pontivy.

Palais des Congrès, le vendredi 11 février à 20:30

MB14# BEATBOX Attention OVNI ! MB14 n’utilise sa voix que pour seul instrument, et une Loopstation qui recrée boucle par boucle des chanson complètes. Finaliste de The Voice en 2016, puis The Voice all stars en 2021, champion du monde de beatbox avec Berywam, MB14 oscille entre hip-hop et chant lyrique, entre musiques du monde et bruitages électroniques. Abordant des thèmes existentiels tels que la vie, la mort, la nostalgie, le doute de l’artiste ou même le voyage dans le temps, il nous montre la voix et nous emmène vers une aventure sonore, une véritable illusion auditive. Sortie du premier album prévu 2022. De et avec : MB14

Tarif plein 15 €, tarif réduit 10 €, tarif abonné 7 €

Concert Beatbox Ados/Adultes Durée : 1h30 Tarif : 15 € Plein/10€ Réduit (Etudiants, jeunes de – de 18 ans, RSA, minimum vieillesse, AAH) Jauge : 651 spectateurs

Palais des Congrès Place des Ducs de Rohan, 56300 Pontivy Pontivy Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T20:30:00 2022-02-11T22:00:00