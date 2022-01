Gamineries 2022 – Les derniers géants Palais des Congrès Pontivy Catégories d’évènement: Morbihan

Palais des Congrès, le mercredi 9 février à 14:30

_D’après le conte « Les derniers des géants » de François Place (éditions Casterman)._ Au cours d’une promenade sur le port, un savant érudit et curieux, Archibald Léopold Ruthmore, achète une dent de géant entièrement gravée. En examinant les gravures, il déchiffre ce qui ressemble à une carte de géographie, la carte du « pays des géants ». Ainsi commencent bien des découvertes. Autour du spectacle : Atelier parents-enfants 6-8ans, Jeudi 10 février à 10h au Palais des Congrès. Venez découvrir et vous initier au théâtre d’ombres. Gratuit / Sur inscription. Mise en scène : Anne Bitran, assistée de Gallia Vallet / Inventions lumineuses, création des boites optiques : Olivier Vallet / Dessins : Gallia Vallet / Marionnettes, scénographie : Anne Bitran, Gallia Vallet, Bérénice Guénée, Florence Boutet, Olivier Vallet / Musique : Benjamin Colin et Francesco Pastacaldi / Lumière : Anne Bitran

Tarif 3 €

Théâtre d’ombres A partir de 6 ans/adultes Durée : 1h Tarif : 3 € Jauge : 300 spectateurs Palais des Congrès Place des Ducs de Rohan, 56300 Pontivy Pontivy Morbihan

2022-02-09T14:30:00 2022-02-09T15:30:00

