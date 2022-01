Gamineries 2022 – L’apprenti magicien Palais des Congrès Pontivy Catégories d’évènement: Morbihan

Palais des Congrès, le samedi 5 février à 15:00

Sébastien est invité chez son oncle Horace qui est prestidigitateur. Il est ravi car il va enfin connaître tous les secrets de la magie… Et surtout, la chose dont il rêve depuis qu’il est tout petit : faire apparaître des colombes. Problème : quand il arrive, son oncle n’est pas là et c’est avec la seule participation des enfants que Sébastien va devenir magicien… Spectacle et mis en scène : Sébastien Mossière / Lumières : Thomas Rizzotti / Scénographie : Sarah Bazennerye

Tarif 3 €

Magie Tout public à partir de 4 ans Durée : 1h10

