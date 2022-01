Gamineries 2022 – Klew Palais des Congrès, 6 février 2022, Pontivy.

Gamineries 2022 – Klew

le dimanche 6 février à Palais des Congrès

KLEW, un spectacle pour les petits comme pour les grands, ludique, euphorisant, où les sens sont à la fête. Un spectacle bilingue, fait pour ceux qui ne parlent ni l’une ni l’autre des deux langues, sans pour autant oublier le français. On s’y laisse envelopper par la beauté du son et du geste, la poésie, l’humour et le dialogue des deux chanteuses. Et l’on s’aperçoit qu’on peut entendre avec les yeux, écouter sans les oreilles, chanter avec le corps… Et comprendre tant de choses, qu’on les entende ou non. Musique : Yuna Léon, Mathilde Chevrel, Thumette Léon et Noluen Le Buhé

Tarif 3 €

Spectacle musical en langue des signes française, breton et français Tout public à partir de 5 ans Durée : 45min Tarif : 3 € Jauge : 190 spectateurs

Palais des Congrès Place des Ducs de Rohan, 56300 Pontivy Pontivy Morbihan



2022-02-06T14:00:00 2022-02-06T14:45:00;2022-02-06T15:30:00 2022-02-06T16:15:00