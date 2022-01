Gamineries 2022 – Hop! Trouvé! Palais des Congrès, 3 février 2022, Pontivy.

Palais des Congrès, le jeudi 3 février à 10:30

Il y a du bruitage, beaucoup de voix, de la musique, pour faire passer les enfants du rêve à l’absurde, de l’absurde à la poésie et de la poésie à l’aventure. Et bien entendu, il y a les films. C’est un voyage plein de poésie et d’humour sur la quête de l’autre. 5 courts-métrages d’animation : LES PIERRES D’ASTON de Lotta Geffenblad et Uzi Geffenblad, LE BEBE OISEAU de Nils Skapāns, UNE PETITE ETOILE de Svetlana Andrianov, HOP FROG de Leonid Shmelkov et ONE TWO TREE de Yulia Aronova Production : Label Caravan et 2 Scènes de Besançon / Interprétation : Eric Philippon et Pierre Payan

Tarif 3 €

Ciné-concert Tout public à partir de 3 ans Durée : 40min Tarif : 3 € Jauge : 300 spectateurs

Palais des Congrès Place des Ducs de Rohan, 56300 Pontivy Pontivy Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

