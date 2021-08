Gamin’ Dole Summer Camp Dole, 28 août 2021, Dole.

Gamin’ Dole Summer Camp 2021-08-28 – 2021-08-29 Pavillon des Arquebusiers Avenue de Lahr

Dole Jura

Gamin’Dole Le retour !

Week-end consacré au jeu vidéo, jeu de société et jeu en bois dans un

cadre intérieur et extérieur pour fêter la fin de l’été et le début de la

rentrée

En partenariat avec Nintendo, Pocket Gamers, Ville de Dole, Jura le

département et le comité des fêtes de Dole.

jurageekassociation@gmail.com +33 7 62 54 24 62

Gamin’Dole Le retour !

Week-end consacré au jeu vidéo, jeu de société et jeu en bois dans un

cadre intérieur et extérieur pour fêter la fin de l’été et le début de la

rentrée

En partenariat avec Nintendo, Pocket Gamers, Ville de Dole, Jura le

département et le comité des fêtes de Dole.

dernière mise à jour : 2021-08-12 par