Gami Marseille 1er Arrondissement, 25 février 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Gami La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement

2022-02-25 20:30:00 – 2022-02-25 La Mesón 52 rue Consolat

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Gami est un groupe pop rock influencé par des artistes tels que Radiohead, Portishead ou encore Jeff Buckley. Que vous aimiez danser au premier rang, ou que vous savouriez discrètement le concert du fond de la salle. Capucine auteur compositeur accompagnée par ses deux musiciens Rémi Bernard et Judi Massonnat, saura vous embarquer dans son univers. De la délicatesse à la hargne, de la joie à la douleur, les textes de Capucine sont l' expression sincère de sa vision du monde et lorsqu' elle chante de sa voix claire le temps se suspend, tout comme son public.



Tout a commencé avec une guitare mal accordée, une voix à l'état brut et un besoin vital d' extérioriser ses émotions. Capucine mélange machines et instruments organiques pour exprimer de façon moderne la musique et les sentiments qui la font vibrer.



Capucine Trotobas

Rémi Bernard

Judi Massonnat

Gami, groupe pop rock, à La Mesón.

La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement

