GAMI / Bloom Bat L’intermediaire, 22 avril 2022, Marseille.

GAMI / Bloom Bat

L’intermediaire, le vendredi 22 avril à 21:00

Deux univers parallèles se rencontrent. Rendez vous pour cette belle soirée remplie d’émotion fortes comme toujours à l’intermédiaire. — 21h-21h50 Bloom Bat — Véritable « one man band », il trouve une grande part de son inspiration dans ses virées aériennes, perché sur les toits de la ville, aux heures où la lumière est douce et l’esprit contemplatif. C’est de cette recherche sonore que naît le concept de « musical interview », comme pour donner une voix aux espaces qui sont habituellement muets. — 22h10-23h GAMI (duo) — GAMI vous invite dans son univers onirique pour un voyage initiatique entre l’âme et le cœur d’une hypersensible. Glissez votre âme dans cette dimension pop-rock origamique se dé- pliant à chaque piste et laissez-vous bercer dans le monde de Capucine Trotobas, entre douleur et douceur, colère et rédemption. Fu- nambule experte de ses contrées, sa voix vol- tige dans son univers tissé de main de maître avec sein acolyte Rémi Bernard, à l’aide d’instruments organiques et synthétiques. Un doux chaos qui touche l’âme et dont vous ne reviendrez peut- être pas indemne. Prix libre à l’entrée

Prix libre

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T21:00:00 2022-04-22T23:00:00