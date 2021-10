GAMES WEEK-END Portiragnes, 20 novembre 2021, Portiragnes.

GAMES WEEK-END 2021-11-20 10:00:00 – 2021-11-21 18:00:00

Portiragnes Hérault

EUR 6 10 Au programme du “Portiragnes Games Weekend” des nouveautés avec un concours de cosplay, Question pour un Geek, Blind Tes et des invités!

C’est également le retour des tournois, les shows de “catch cosplay”, la Ligue Pokémon, le freeplay sur bornes d’arcade, des flippers, des consoles et bien d’autres animations et activités !

#SAISONCULTURELLE

Le “Portiragnes Games Weekend” vous accueille avec un concours de cosplay, Question pour un Geek, Blind Tes et des invités ainsi qu’avec des tournois ; les shows de “catch cosplay”, la Ligue Pokémon, le freeplay sur bornes d’arcade, des flippers, des consoles et bien d’autres animations !

+33 9 83 58 62 32

dernière mise à jour : 2021-10-15 par