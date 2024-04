Games of skate Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, dimanche 5 mai 2024.

Games of skate Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Pour la seconde fois en France, Board Spirit Marseille organise une nouvelle édition de cette compétition qui mêle musique et battle en équipe.

Une proposition de AMI / Dynamo et BSM Board Spirit Marseille



À l’occasion de Hip-Hop Society, rendez-vous aux skateuses et skateurs les plus téméraires pour une Battle géante !



Les participant·es ne seront plus seul·es face à leurs adversaires mais en binôme. Iels pourront alors, en plus des règles de base, choisir de proposer des figures en utilisant son équipier·e ou le skateboard, les possibilités sont infinies et la créativité ets bien sur récompensée. De nombreux lots et prize money ont gagné.



Deux catégories de 16 ans / + de 16 ans



LES ARTISTES



MYSTIQUE



DJ basée à Marseille et collée au riddim , Mystique soulève les dancefloors et distribue les cadences en rafales !



En club (Le Sucre Lyon, Machine du Moulin Rouge ou Station à Paris) ou sur les ondes radios (Rinse France), elle se passionne pour la riche culture sound system des diasporas latines, afro-caribéennes et arabes à travers le monde. Elle partage avec une grande pertinence cette passion via son émission sur Rinse Murda on the Dancefloor (qu’elle décline aussi en mode action culturelle soit en Atelier Jeune Public, soit en Conférence intégrant documentaires et débats thématiques). Son expertise a aussi été mise en valeur par le réalisateur Hadj Sameer qui l’a choisie en intervenante pour son documentaire “RAÏ IS NOT DEAD” sur ARTE!



Entre mélodies populaires et esthétiques hybrides, ses sets sont le fruit d’une véritable maîtrise de son sujet et d’une conscience politique forte. Là où son expertise, sa passion et sa générosité s’expriment, Mystique s’efface totalement, pour laisser place à la musique et la diversité culturelle qui l’habite , décrit Luis Gratas, programmateur chez Rinse France. Plus encore, il la qualifie de ce que les Anglais appellent a specialist DJ . Ses programmations à l’été 2023 sur des festivals comme les Nuits Sonores, Le Bon Air ou Les Siestes devraient en convaincre plus d’un-e, tout comme sa BOILER ROOM enregistrée en fusion avec son public marseillais en mai 2023!



MATTGOD



Membre du collectif Cringe as Fuck à Marseille, Mattgod est un DJ qui fait vibrer le dancefloor avec de la Bass Music, du Juke, du Footwork, de la Drill et de la Trap. En jouant avec Métaphore Collectif et en étant invité dans l’émission Bougé Cho de Ohjeelo, il a démontré sa compétence à plusieurs reprises. Son travail peut également être suivi à travers sa résidence sur Ola Radio, appelée Hooked, qui se concentre principalement sur la Juke de Chicago. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 15:00:00

fin : 2024-05-05

Friche Belle de Mai 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

