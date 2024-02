GAMES JC 2 Le weekend jeux vidéos de la MJC MJC du Chemin-Vert Le Sillon Caen, samedi 2 mars 2024.

GAMES JC 2 Le weekend jeux vidéos de la MJC MJC du Chemin-Vert Le Sillon Caen Calvados

Réalité virtuelle, soirée “salle d’arcade”, tournoi Mario Kart, découvertes de jeux…

Rendez-vous les 1er et 2 mars pour la deuxième édition des GAMES’JC, le weekend jeux vidéos de la MJC du Chemin-Vert !

Comme lors de la première édition, pour la soirée du vendredi le Sillon se transforme en “Salle d’arcade” en combinant musique, danse et découvertes de nombreux jeux !Concours Just Dance.Découverte de jeux vidéos sélectionnés par l’association Bread & ButterRéalité virtuelle.Buvette et snacks proposés sur place par le Club Jeunes de Saint-Germain-La-Blanche-Herbe.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 13:00:00

fin : 2024-03-02 18:00:00

MJC du Chemin-Vert Le Sillon 1 rue d’Isigny

Caen 14000 Calvados Normandie mjc-cheminvert@wanadoo.fr

