2 Allée Thierry Sabine Halls 1 et 2 Parc des Expositions Reims

2022-11-19

Halls 1 et 2 2 Allée Thierry Sabine
Reims

Reims

Marne La Game’in REIMS, plus grande convention régionale sur la culture pop et geek est de retour ! Le salon du jeu et du manga se fait l’écho d’un public de passionnés, d’amateurs et de curieux de tous âges, qui se réunit pour vivre et partager les univers qu’il affectionne : les jeux vidéo, le manga, le Cosplay, les séries, la science-fiction, la fantasy, le E-Sport, la réalité virtuelle, le retrogaming, les jeux de plateau, la BD, le comics… Sur 2 jours, cet évènement très participatif propose de nombreuses animations : concours Cosplay, jeux en libre accès (bornes d’arcades, jeux vidéo, jeux de plateau, escape game), démonstrations (sabre laser, VR), concerts, conférences et ateliers et la rencontre avec des guest stars (acteurs, voix, youtubers, dessinateur, chanteur, cosplayeur). Restauration sur place.

Parking à l’extérieur du Parc des expositions gratuit.

Toute personne mineure (-18 ans) doit être accompagnée d’un adulte. +33 3 26 77 44 44 http://www.gameinreims.fr/ Halls 1 et 2 2 Allée Thierry Sabine Reims

