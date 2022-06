Game Show 2 Tergnier Tergnier Catégories d’évènement: Aisne

Tergnier

Game Show 2 Tergnier, 9 juillet 2022, Tergnier.

Tergnier Aisne

2022-07-09 – 2022-07-10

Aisne Tergnier Rendez-vous le samedi 9 et dimanche 10 juillet à Tergnier pour le Game Show 2 à la salle Bouly de Quessy-Centre. Au programme : salon jeux vidéos, rétrogaming, cosplay, mise en avant des talents locaux…

