Lormont Médiathèque du Bois fleuri Gironde, Lormont Game session Médiathèque du Bois fleuri Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont

Game session Médiathèque du Bois fleuri, 8 septembre 2021, Lormont. Game session

du mercredi 8 septembre au mercredi 29 septembre à Médiathèque du Bois fleuri

Découvrez sur différentes consoles des jeux vidéo qui ouvrent l’esprit, électrisent et agitent les méninges ! Vous pouvez tester les dernières nouveautés, progresser dans vos jeux préférés, affronter vos copains, défier les meilleurs, ou collaborer avec de nouveaux partenaires d’aventure. À la médiathèque, il y a toute la place pour jouer sans déranger les voisins !

Gratuit sur inscription

Plongeon dans l’univers du jeu vidéo Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-08T16:00:00 2021-09-08T17:00:00;2021-09-15T16:00:00 2021-09-15T17:00:00;2021-09-22T16:00:00 2021-09-22T17:00:00;2021-09-29T16:00:00 2021-09-29T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Médiathèque du Bois fleuri Adresse rue Lavergne, 33310 Lormont Ville Lormont lieuville Médiathèque du Bois fleuri Lormont