GAME OVAIRES le gueulard Nilvange, vendredi 8 mars 2024.

GAME OVAIRES le gueulard Nilvange Vendredi 8 mars, 20h30

Début : 2024-03-08 20:30

Fin : 2024-03-08 22:00

« On ne la voit pas venir, on frise les 50, tout va bien et puis paf, un jour, tout bascule et ça se met à péter de partout ! »

Après leur DEVOS à DEUX VOIX, le duo Elisabeth Chuffart et Sylvie Ory est de retour avec GAME OVAIRES. Ce spectacle pétillant, s’adressant aux hommes comme aux femmes, aborde avec humour et sincérité un sujet que tout le monde connaît mais dont personne ne parle : la ménopause.

Dix femmes dont le seul point commun est la … ménopause, se croiseront sur scène pour vous entrainer dans des situations cocasses et pourtant si quotidiennes.

Elisabeth Chuffart

Sylvie Ory

Eric Anselin

le gueulard 14 rue Clemenceau 57240 Nilvange Nilvange 57240 Moselle