Game of Code “Quand Rostand retrouve Edmond”

Game of Code “Quand Rostand retrouve Edmond”, 27 août 2022, . Game of Code “Quand Rostand retrouve Edmond”

2022-08-27 10:30:00 – 2022-08-27 Munis d’un code secret au langage inconnu, votre mission est de retrouver un objet ancestral disparu, seul révélateur capable de décrypter l’âme des contrées explorées… Mais attention, les cartes du destin pourraient bien tout faire basculer… Jeu tout public (enfant à partir de 9-10 ans).

Réservation obligatoire. Munis d’un code secret au langage inconnu, votre mission est de retrouver un objet ancestral disparu, seul révélateur capable de décrypter l’âme des contrées explorées… Mais attention, les cartes du destin pourraient bien tout faire basculer… Jeu tout public (enfant à partir de 9-10 ans).

Réservation obligatoire. Munis d’un code secret au langage inconnu, votre mission est de retrouver un objet ancestral disparu, seul révélateur capable de décrypter l’âme des contrées explorées… Mais attention, les cartes du destin pourraient bien tout faire basculer… Jeu tout public (enfant à partir de 9-10 ans).

Réservation obligatoire. dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville