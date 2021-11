Tours Ecole Brassart Indre-et-Loire, Tours Game Jam HitboxMakers Ecole Brassart Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Game Jam HitboxMakers

du vendredi 28 janvier 2022 au dimanche 30 janvier 2022 à Ecole Brassart

du vendredi 28 janvier 2022 au dimanche 30 janvier 2022 à Ecole Brassart

Amsterdam, Buenos Aires, Tours… même combat ! ———————————————– Cette année, la GameJam HiboxMakers se fera pendant la Global Game Jam ! C’est à dire en même temps que 300 autres sites dans le monde… Nous serons aussi en partenariat avec **Pixel Players**, le Cluster « Divertissement Digital » qui est en train de se monter à Tours, et l’**école Brassart**, chez qui les formations sur les métiers du Jeu Vidéo deviennent de plus en plus importantes. Plein de bonnes occasions pour venir s’amuser à créer des jeux ! Et surtout, c’est toujours ouvert à tout public : _débutant .e.s ou expérimenté.e.s ;_ _développeurs, musiciens, graphistes, auteurs, joueurs;_ _seul ou en équipe_ En attendant le site d’inscription final, dites-nous si vous voulez venir, ou si vous avez envie de nous donner un coup de main pour l’organisation ! Préinscription : [[https://forms.gle/3jYVTUG4b3p9uYKk8](https://forms.gle/3jYVTUG4b3p9uYKk8)](https://forms.gle/3jYVTUG4b3p9uYKk8) Pour venir discuter avec nous rejoignez le discord : [[https://discord.gg/ptmJWfd](https://discord.gg/ptmJWfd)](https://discord.gg/ptmJWfd) [[http://hitboxmakers.fr/](http://hitboxmakers.fr/)](http://hitboxmakers.fr/) Ou écrivez-nous : [[hitbox@paloaltours.org](mailto:hitbox@paloaltours.org)](mailto:hitbox@paloaltours.org) Rem : le but est de faire un évènement présentiel. Mais s’il le faut, nous avons appris à faire de super jams hyper sympas en distanciel !

20 à 30 euros (à définir))

Ecole Brassart, 1 Rue Léo Delibes, 37200 Tours

2022-01-28T19:00:00 2022-01-28T23:59:00;2022-01-29T00:00:00 2022-01-29T23:59:00;2022-01-30T00:00:00 2022-01-30T22:00:00

