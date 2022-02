Game in Aubière Aubière Aubière Catégories d’évènement: Aubière

Puy-de-Dôme

Game in Aubière Aubière, 12 février 2022, Aubière. Game in Aubière avenue Charles de Gaulle Complexe sportif Paul Bourzac Aubière

2022-02-12 14:00:00 14:00:00 – 2022-02-12 19:00:00 19:00:00 avenue Charles de Gaulle Complexe sportif Paul Bourzac

Aubière Puy-de-Dôme Après-midi jeux en tous genres : jeux vidéo, de société, d’arcades, en bois, bourse d’échange Pokémon, rétro-gaming. service.culturel@ville-aubiere.fr +33 4 73 44 83 52 https://ville-aubiere.fr/ avenue Charles de Gaulle Complexe sportif Paul Bourzac Aubière

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Aubière, Puy-de-Dôme Autres Lieu Aubière Adresse avenue Charles de Gaulle Complexe sportif Paul Bourzac Ville Aubière lieuville avenue Charles de Gaulle Complexe sportif Paul Bourzac Aubière Departement Puy-de-Dôme

Aubière Aubière Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubiere/

Game in Aubière Aubière 2022-02-12 was last modified: by Game in Aubière Aubière Aubière 12 février 2022 Aubière Puy-de-Dôme

Aubière Puy-de-Dôme