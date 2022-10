Game Fest’ Martillac, 28 octobre 2022, Martillac.

Game Fest’

2022-10-28 18:00:00 – 2022-10-30

Festival du numérique et du jeu – 6e édition

Vendredi : 18h-23h

Samedi et dimanche 14h-20h

PROGRAMME :

Espace jeux vidéo, ateliers de robotique (découverte et initiation codage), ludothèque, initiations au pilotage de drones, ateliers de conception et fabrication assistée par ordinateur (CFAO), démonstration d’impression 3D, ateliers réalité virtuelle, concours de jeux vidéo, découverte des métiers du numérique en réalité virtuelle avec l’ERIP (espace régional d’information de proximité), atelier Nerdy Derby (fabrication de mini voiture et course sur circuit), création collective d’un robot totem…

+33 055796012

