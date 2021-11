Game Fair en Loir-et-Cher – salon de la chasse Lamotte-Beuvron, 17 juin 2022, Lamotte-Beuvron.

2022-06-17 09:00:00 – 2022-06-19 20:00:00

18 EUR Le Game-Fair en Loir-et-Cher, salon de la chasse le plus visité en France. Evénement incontournable pour les passionnés. Vous trouverez au sein de cette manifestations des villages : le village chien accueillant cette année plus de 50 clubs de race ; le village pêche vitrine pour tous les types de pêche; le village premium avec ses marques et produits d’exception, une quinzaine d’artisans couteliers se sont regroupés dans un même village et enfin les villages chasse et chasse à l’arc. Le samedi soir grand spectacle sur le ring central, spectacle équestre…clôturer par un feu d’artifice. Le dimanche la traditionnelle messe de Saint-Hubert et le vide grenier spécial chasse !

+33 1 41 40 31 55

