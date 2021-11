Vitry-sur-Seine Exploradôme Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine Game Designer En Herbe Exploradôme Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Vitry-sur-Seine

Game Designer En Herbe Exploradôme, 26 décembre 2021, Vitry-sur-Seine. Game Designer En Herbe

Exploradôme, le dimanche 26 décembre à 14:00

L’atelier s’ouvre sur l’histoire du jeu vidéo puis introduit le game design avant de présenter le fonctionnement d’une entreprise de création de jeux vidéo. Petit·e·s et grand·e·s en apprennent ainsi plus sur les différents métiers autour de la création de jeux ! Puis, après un quiz permettant aux participant·e·s de mettre en pratique les connaissances acquises, place au jeu ! Toutes et tous s’affrontent sur un jeu adapté à leur âge avant d’être initié·e·s à Scratch. Ce logiciel permet à chacun·e de créer des jeux vidéos simples qui seront ensuite mis en ligne ! Cet atelier peut se faire en famille !

Tarif : 15 €

Venez-vous initier à la création et à la programmation de jeu vidéo ! Exploradôme 18 Avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Centre Ville Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-26T14:00:00 2021-12-26T16:00:00

