La Game Dating c’est L’EVENEMENT à ne pas manquer pour découvrir de nouveaux jeux et rencontrer d’autres joueurs. Seul ou à plusieurs venez rencontrer d’autres joueurs de jeux de société. Rien de mieux pour briser la glace.

Aucune connotation amoureuse. Le but est de passer un bon moment, d’échanger et de partager des parties de jeux dans la bonne humeur … Plus si affinités. A l’occasion d’Halloween, nous vous proposons, pour un peu plus de fun, de venir déguisé ! Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. // CONCEPT UNIQUE POUR HALLOWEEN – 5e édition //

