Le jeudi 05 janvier 2023

de 18h30 à 20h00

Momo (journaliste gaming) anime cette game conférence autour de la figure du Samouraï le jeudi 5 janvier. Game conférence : De Kurosawa à Ghost of Tsushima – jeudi 5 janvier à 18h30 Le Forum des images vous propose une séance entre cinéma et jeu vidéo pour (re)découvrir une figure emblématique ayant traversé les siècles comme les arts : celle du samouraï. Cette séance s'inscrit dans le cadre du dernier chapitre de notre thématique « Le Japon, Mishima et moi »

Une épopée transdisciplinaire animée par Momo (journaliste gaming).

