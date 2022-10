« Game conférence, apocalypse au Japon » au Forum des Images Forum des images, 22 octobre 2022, Paris.

Le samedi 22 octobre 2022

de 17h30 à 19h30

. payant 7,20 € tarif plein / 5,80 € tarif réduit (moins de 25 ans, étudiant·es, demandeur·ses d’emploi, plus de 60 ans, personnes à mobilité réduite / 4,50 € pour les moins de 14 ans / 5€ pour les cartes UGC Illimité / 4 € tarif préférentiel avec carte Forum Liberté et pour accompagnant·es de la carte Forum Illimité.

Daniel Andreyev, auteur et journaliste, vous propose de parler apocalypse et Japon lors de cette game conférence organisée le samedi 22 octobre au Forum des Images.

Le Forum des Images se réinvente et vous offre une nouvelle programmation mettant à l’honneur et rassemblant quatre arts : cinéma, bande dessinée, jeu vidéo et nouvelles images !

Tout au long de cette saison et à travers notre thématique Le Japon, Mishima et moi, participez à des séances inédites : dessins en direct, rencontres dessinées, tournois de jeux sur écran de cinéma, démos en avant-première, expériences immersives…

Game conférence : Apocalypse au Japon – samedi 22 octobre à 17h30

Dans les jeux vidéo comme au cinéma, le genre post-apocalyptique a fait ses preuves. Pour justifier la désolation du monde, les studios n’hésitent pas à faire appel à l’Histoire, créant ainsi d’inquiétantes uchronies. Le Japon d’après-guerre de Mishima est ainsi le cadre de nombreux jeux.

Plus d’infos sur la game conférence

Forum des images Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des Halles 75001 Paris

Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des Halles 75001 Paris

