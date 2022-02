GAME AND WATCH – Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos manettes ? Belleville-en-Beaujolais Belleville-en-Beaujolais Catégories d’évènement: Belleville-en-Beaujolais

Belleville-en-Beaujolais Rhône Belleville-en-Beaujolais EUR Le public est invité à s’essayer aux jeux sur le grand écran via une circulation des manettes dans la salle. Que vous soyez déjà joueur.euse ou en totale découverte du média, c’est séance s’adresse à tous.tes ! puis projection du film THE WHITE SNAKE. animlesinguliers@orange.fr +33 4 74 66 41 31 https://www.lesinguliers-cinema.fr/ Le Singuliers Cinéma 3 boulevard Joseph Rosselli Belleville-en-Beaujolais

