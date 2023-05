Game 245 « The Mirror Stage » Ircam Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Game 245 « The Mirror Stage » Ircam, 7 juin 2023, Paris. Du mercredi 07 juin 2023 au jeudi 08 juin 2023 :

mercredi, jeudi

de 22h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant

Création de Bernhard Lang avec l’ensemble HYOID Inventeur d’un théâtre de la répétition et des micro- différences, l’Autrichien Bernhard Lang rencontre l’Ircam et l’immersion spatiale, réalisée sous un dôme ambisonique. Son goût des reflets et des jeux de miroirs se déploie dans le temps et l’espace : boucles de l’électronique, prolifération de simulacres vocaux dans l’espace, emprunt aux techniques du canon de la Renaissance, en l’occurrence à un motet lancinant de Palestrina. Au centre de cette fascinante galerie des glaces rayonnent les voix de l’ensemble bruxellois HYOID et la guitare électrique de Kobe Van Cauwenberghe. La voix de Jacques Lacan apparaîtra très brièvement dans l’œuvre : son « stade du miroir » est ce moment jubilatoire où l’enfant se découvre pour la première fois comme image avant de devenir pleinement sujet. La scène au miroir de Lang offre une aventure enivrante, à vivre couchés. Ircam 1, place Igor Stravinsky 75004 Paris Contact : https://manifeste.ircam.fr/agenda/game-245-the-mirror-stage-20/ https://manifeste.ircam.fr/agenda/game-245-the-mirror-stage-20/

Marc Rietveld & Transit 2020 Game245 « The Mirror Stage » ManiFeste 2020 Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Ircam Adresse 1, place Igor Stravinsky Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Ircam Paris

Ircam Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Game 245 « The Mirror Stage » Ircam 2023-06-07 was last modified: by Game 245 « The Mirror Stage » Ircam Ircam 7 juin 2023 Ircam Paris,Paris

Paris Paris