2023-06-12 09:30:00 – 2023-06-12 11:30:00

67760 Gambsheim . EUR Au cours d’une visite guidée insolite de huit calvaires, partez à la rencontre de la localité de Gambsheim, bâtie dans un méandre du Rhin, en compagnie de m.Zimmer Jean-Paul, guide bénévole. Il vous fera découvrir la chapelle du Xvème siècle dédiée à la Vierge Douloureuse, ses vitraux et sa légende, les mosaïques de l’église Saints Nazaire et Celse et le cimetière du village. Conditions : Tenue vestimentaire adaptée. Visite maintenue en cas de mauvais temps (sauf alerte préfectorale)

Inscription obligatoire – Clôture des inscriptions vendredi 09.06.2023 à 16h. Rendez-vous et stationnement à l’EcRhin.

Tarifs : 4€/adulte, 2€/ enfant (de 6 à 18 ans), gratuit pour les moins de 6 ans Gambsheim

