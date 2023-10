Game Jam 2024 : rejoignez l’équipe ! Gambrinus, Tours Tours, 12 octobre 2023, Tours.

Game Jam 2024 : rejoignez l’équipe ! 12 octobre et 9 novembre Gambrinus, Tours Entrée libre

Rejoignez l’équipe pour organiser la prochaine Game Jame HitboxMakers

(« 48h pour créer un jeu »).

L’idée sera de faire une « No Crunch Jam ».

Si l’aventure d’orga vous tente ou si vous avez des idées à partager, rendez-vous les 12 Octobre et 9 Novembre au Gambrinus à 19h pour faire connaissance, et rêver ensemble !

Gambrinus, Tours 69 Rue Blaise Pascal, 37000 Tours Tours 37000 Grammont Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://discord.gg/ptmJWfd »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T19:00:00+02:00 – 2023-10-12T22:00:00+02:00

2023-11-09T19:00:00+01:00 – 2023-11-09T22:00:00+01:00

Game Jam Jeu vidéo

Maxime Ducharme