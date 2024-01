Gambeat & Kayalik + Micro Ouvert Hip Hop Club Convergences 1, Place Evariste Gras La Ciotat, vendredi 9 février 2024.

Gambeat & Kayalik + Micro Ouvert Hip Hop ♫♫♫ Vendredi 9 février, 20h30 Club Convergences 1, Place Evariste Gras Prix libre

Soirée exceptionnelle au Club avec :

Gambeat (Radio Bemba) & Kayalik (Massilia Sound System)

Ces deux artistes ont uni leur talent pour créer un projet musical novateur mélangeant musique traditionnelle, cumbia, dub, hip-hop et électro pour créer une expérience musicale vibrante et immersive.

La fusion est rythmique. Elle combine les rythmes chaleureux et

dansants de la musique latine avec les basses profondes du rap

et les textures groovy du reggae-dub. Ils vous emmènent dans

un voyage sonore captivant qui navigue de l’Amérique latine aux

contrées lointaines du dub et de l’électro-world.

+ Micro Ouvert Hip Hop avec Low Max et Le Bast en début de soirée

Entrée à prix libre et conscient pour toutes et tous.

Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles.

En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne

