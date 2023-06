Les Grands Curieux à Gambaiseuil Gambaiseuil Gambaiseuil, 4 novembre 2022, Gambaiseuil.

Les Grands Curieux à Gambaiseuil Vendredi 4 novembre 2022, 15h30 Gambaiseuil 6€ / adulte ; 4€ / enfant (sortie subventionnée par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse)

Une forêt, une fontaine, une zone humide pour nous consacrer à la fois à la flore et à la faune de notre région. Je vous accompagnerai le long d’un parcours autour de Gambaiseuil afin de découvrir les plantes sauvages protégées, dont l’une d’elle est carnivore. Ce début de l’automne nous dévoilera ses baies et ses graines et nous entraînera au pied de l’arbre girafe.

• Durée : 3h – Boucle de 4 km

• Public : familles (enfants + 6 ans)

Sortie nature proposée par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse.

Durée : 3h

Activité organisée par Solen – Guide Nature

Infos et réservation sur Econature : https://www.eco-nature.org/experience/les-grands-curieux-a-gambaiseuil

Gambaiseuil Gambaiseuil Gambaiseuil 78490 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/les-grands-curieux-a-gambaiseuil »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/les-grands-curieux-a-gambaiseuil »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-04T15:30:00+01:00 – 2022-11-04T18:30:00+01:00

2022-11-04T15:30:00+01:00 – 2022-11-04T18:30:00+01:00

Nature Sortie nature