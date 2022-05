Gambade !, 2 juillet 2022, .

Gambade !

2022-07-02 10:30:00 10:30:00 – 2022-07-02 23:00:00 23:00:00

Gambade ! est le nouveau rendez-vous normand pour les amateurs de plein air, de gastronomie, de découverte des patrimoines normands, de partage d’instants conviviaux…

Gambade ! est une balade pédestre ou cycliste, sur un parcours fléché chaque année différent dans l’estuaire de la Seine, ponctuée d’étapes dictées par le menu de la journée : amuse-bouche, entrée, trou normand, plat, fromage et dessert. Ce menu est élaboré par des chefs normands et conçu à base de produits locaux. À chaque étape, un point de vue et un lieu d’exception, un chef, des producteurs, un groupe de musique…

A faire entre amis, en famille ou entre collègues !

Cette année, l’événement se déroulera dans Caux Seine agglo le 2 juillet 2022. La journée se terminera par une grande guinguette ouverte à tous.

Les parcours :

A pied : 12km

A vélo : 35km (chaque personne amène son propre vélo)

Le tarif comprend le menu complet, l’accès aux stands de dégustation de boissons normandes (avec et sans alcool), les cadeaux participants dont le verre à l’effigie de la randonnée, le parcours balisé et l’ensemble des animations de la journée.

Inscriptions en ligne uniquement et ouvertes jusqu’au 22 juin.

contact@gambade-estuaire.fr +33 2 35 41 54 43 https://www.gambade-estuaire.fr/gambade

