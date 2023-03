Extraordinaire quotidien Gambada Crèche Marcillac-Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Dordogne

Marcillac-Saint-Quentin

Extraordinaire quotidien Gambada Crèche, 21 mars 2023, Marcillac-Saint-Quentin. Extraordinaire quotidien Mardi 21 mars, 17h00 Gambada Crèche Laissez-vous embarquer dans un parcours POP de la tête aux pieds!

Prenez plaisir à découvrir avec vos enfants nos propositions d’ateliers créatifs, des ateliers immersifs pour éveiller tous les sens, un sentier pieds nus qui fait « pop »… L’occasion de s’émerveiller en famille et d’explorer l’extraordinaire dans le quotidien de Gambada Crèche! Gambada Crèche Marcillac Saint-Quentin Marcillac-Saint-Quentin 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T17:00:00+01:00 – 2023-03-21T19:00:00+01:00

