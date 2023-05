Fête de la musique Place de l’église Catégories d’évènement: Gamarde-les-Bains

Fête de la musique Place de l’église, 21 juin 2023, Gamarde-les-Bains. Concerts avec « Les Gésiers en Salade » et « Les Pourkoipa ». Restauration et buvette..

Place de l’église Rue Abbé Bordes

Gamarde-les-Bains 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine



Concerts with « Les Gésiers en Salade » and « Les Pourkoipa ». Catering and refreshments. Conciertos con « Les Gésiers en Salade » y « Les Pourkoipa ». Catering y refrescos. Konzerte mit « Les Gésiers en Salade » und « Les Pourkoipa ». Essen und Trinken. Mise à jour le 2023-05-09 par OT Terres de Chalosse

