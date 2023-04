Petit marché Devant le hall des sports, 2 juin 2023, Gamarde-les-Bains.

Rendez-vous tous les vendredis matin à Gamarde-les-Bains en Chalosse, dans le sud des Landes. Sur ce petit marché, vous pourrez notamment découvrir les douceurs sucrées de Chez Marie (tourtière aux pommes, madeleines, etc.).

En saison hivernale, le marché se déroule dans les arènes couvertes et fermées. Vous êtes impressionné par cette infrastructure ? Savez-vous qu’ici se déroulent des courses landaises ? Apprenez tout de ce sport et art local avec Jean-Pierre, greeter. Il vous suffit de contacter l’Office de tourisme Terres de Chalosse pour convenir d’une date et hop vous voilà incollable sur le sujet !

Pour découvrir Gamarde, vous pouvez également pousser la porte de L’Auberge, hôtel-restaurant qui cuisine des plats traditionnels landais. Un magret de canard cuit au feu de bois, hum… Pour éliminer, nous avons aussi la solution : une balade sur la Voie Verte de Chalosse..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-02 12:00:00. .

Devant le hall des sports Route du Marensin

Gamarde-les-Bains 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine



Meet us every Friday morning at Gamarde-les-Bains in Chalosse, in the south of the Landes. On this small market, you will be able to discover the sweet treats of Chez Marie (apple pie, madeleines, etc.).

During the winter season, the market takes place in the covered and closed arena. Are you impressed by this infrastructure? Did you know that Landes races are held here? Learn all about this local sport and art with Jean-Pierre, greeter. You just have to contact the Tourist Office Terres de Chalosse to agree on a date and here you are !

To discover Gamarde, you can also push the door of L’Auberge, a hotel-restaurant that cooks traditional Landes dishes. A duck breast cooked on a wood fire, hum… To eliminate, we also have the solution: a walk on the Voie Verte de Chalosse.

Reúnase con nosotros todos los viernes por la mañana en Gamarde-les-Bains, en Chalosse, en el sur de las Landas. En este pequeño mercado, podrá descubrir los dulces de Chez Marie (tarta de manzana, magdalenas, etc.).

Durante la temporada de invierno, el mercado tiene lugar en el recinto cubierto y cerrado. ¿Le impresiona esta infraestructura? ¿Sabía que aquí se celebran las carreras de las Landas? Aprenda todo sobre este deporte y arte local con Jean-Pierre, encargado de la recepción. Sólo tiene que ponerse en contacto con la Oficina de Turismo de Terres de Chalosse para concertar una cita y podrá conocerlo todo

Para descubrir Gamarde, también puede ir a L’Auberge, un hotel-restaurante que cocina platos tradicionales de las Landas. Una pechuga de pato cocinada en un fuego de leña, hum… Para alejarse de todo, también tenemos la solución: un paseo por la Voie Verte de Chalosse.

Treffen Sie sich jeden Freitagmorgen in Gamarde-les-Bains en Chalosse im Süden der Landes. Auf diesem kleinen Markt können Sie vor allem die süßen Leckereien von Chez Marie entdecken (Apfeltorte, Madeleines usw.).

In der Wintersaison findet der Markt in der überdachten und geschlossenen Arena statt. Sind Sie von dieser Infrastruktur beeindruckt? Wussten Sie, dass hier auch die Landaises-Rennen stattfinden? Erfahren Sie von Jean-Pierre, Greeter, alles über diese lokale Sportart und Kunst. Wenden Sie sich einfach an das Fremdenverkehrsamt Terres de Chalosse, um einen Termin zu vereinbaren, und schwupps, schon wissen Sie alles über das Thema!

Um Gamarde zu entdecken, können Sie auch die Tür der L’Auberge aufstoßen, einem Hotel-Restaurant, in dem traditionelle Gerichte aus der Region Landes gekocht werden. Eine Entenbrust, die über dem Holzfeuer gegart wird, hm? Um auszuscheiden, haben wir auch die Lösung: eine Wanderung auf dem Voie Verte de Chalosse.

Mise à jour le 2023-02-08 par OT Terres de Chalosse