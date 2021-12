GAMAN ENSEMBLE L’Odéon, 29 janvier 2022, Tremblay-en-France.

L’Odéon, le samedi 29 janvier 2022 à 19:00

**GAMAN ENSEMBLE** Le quatuor de saxophones est une des formations les plus innovantes et influentes des derniers temps. Grâce à la flexibilité et à l’expressivité de ces instruments, ce groupe se fait différencier en abordant différents styles. Sa capacité sonore leur permet de transformer son identité, en offrant une gamme de couleurs, de sensations et de sons inexplo¬rés. L’homogénéité et la capacité de contraste de cette formation a attiré l’attention des plus grands compositeurs. Dans ce programme, Gaman Ensemble met en place toute une expérience pleine d’émotions et sonorités à travers d’une sélection d’ouvres qui sont devenues les piliers de cette formation **PROGRAMME //** JOSEPH HAYDN Quatuor à cordes, op. 20 n°5 (22’) ALEXANDER GLAZUNOV Quatuor pour saxophones en Sib // Majeur, op. 109 (15’) GYÖRGY LIGETI Bagatelles (12’) Luis González Garrido – saxophone, Luis María González Jiménez – saxophone, Jesús Reneses Quintero – saxophone, Carlos Zaragoza Orgaz – saxophone Coproduction L’Odéon / Conservatoire de musique et de danse de Tremblay-en-France Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris – Élèves du département des disciplines instrumentales classiques et contemporaines

Entrée libre

L’Odéon Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise, 93290 Tremblay-en-France, France Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis



