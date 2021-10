Galure Salle Jacques Brel, 12 février 2022, Castanet-Tolosan.

Salle Jacques Brel, le samedi 12 février 2022 à 21:00

Drôle de garçon que ce chanteur qui s’impose dès ses vingt ans, qui s’adonne à la trentaine au télé-crochet puis se lance dans cette idée folle : plus de deux ans de tournée à pied. Aujourd’hui, sur scène, un piano à queue et un piano droit. Deux pianistes, dont l’un chante. On les voit trafiquer dans les cordes, désosser les instruments et chaque chanson surprend par des sonorités nouvelles et des bruits étranges. Si écouter des pianos préparés est une expérience surprenante, observer des musiciens bricoler leurs instruments est un moment réjouissant. On retrouve Manu Galure toujours aussi électrique, mais qui installe avec délicatesse, entre deux instants de fracas, une douceur et une tendresse qu’on ne lui soupçonne pas. « De la trempe des Trenet, Higelin…de la fantaisie à revendre qui retombe en pluie sur vous comme des confettis » NOS ENCHANTEURS **Ecriture, piano, chant :** Manu Galure **Piano :** Lorenzo Naccarato **Régisseur-acteur-chanteur** : Patrice Caumon **Tout public** **Durée : 1h15** **Tarifs : 15 € / 12 €** Billetterie : [https://castanet.festik.net/](https://castanet.festik.net/)

Deux pianos, la tournée

Salle Jacques Brel Avenue Pierre Mendès France – 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne



