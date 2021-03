Galops d’essai, 4 mai 2021-4 mai 2021, Hastingues.

Galops d’essai 2021-05-04 – 2021-05-23

Hastingues Landes

Restitution du projet pédagogique « la classe, l’œuvre ! » mené cette année avec les élèves de la section hippologie du Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole (LEGTA) Hector Serres de Oeyreluy. Appropriation de la sculpture après l’étude des trésors magdaléniens découverts à Sorde-l’abbaye et exposés dans la « Salle des trésors » de l’abbaye d’Arthous. Un dialogue avec les photographies de Claire Artemyz.

Selon les mesures sanitaires et gouvernementales, l’abbaye d’Arthous est susceptible de modifier ses horaires et ses conditions de visite, voire d’annuler certains rendez-vous.

©Isabelle RABAUD