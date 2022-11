Galoche Le Poulbot Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Galoche Le Poulbot Saint-Malo, 21 décembre 2022, Saint-Malo. Galoche Le Poulbot

6 Rue Grout de Saint-Georges Intra-Muros Théâtre Chateaubriand Saint-Malo Ille-et-Vilaine Intra-Muros 6 Rue Grout de Saint-Georges

2022-12-21 – 2022-12-21

Intra-Muros 6 Rue Grout de Saint-Georges

Saint-Malo

Ille-et-Vilaine Saint-Malo Spectacle familial pour petits et grands, présenté par la troupe aux Vielles Pierres et organisé par Saint-Malo Promotion. Gratuit, sur réservation par téléphone auprès de l’Office de Tourisme (02 99 56 66 99) +33 2 99 56 66 99 Intra-Muros 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Théâtre Chateaubriand Adresse Saint-Malo Ille-et-Vilaine Intra-Muros 6 Rue Grout de Saint-Georges Ville Saint-Malo lieuville Intra-Muros 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Saint-Malo Théâtre Chateaubriand Saint-Malo Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-malo/

Galoche Le Poulbot Saint-Malo 2022-12-21 was last modified: by Galoche Le Poulbot Saint-Malo Saint-Malo Théâtre Chateaubriand 21 décembre 2022 6 Rue Grout de Saint-Georges Intra-Muros Théâtre Chateaubriand Saint-Malo Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine saint-malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine